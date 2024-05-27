Вернувшаяся в соцсети Настя Ивлеева снялась в дырявых носках

Блогер Настя Ивлеева, удалившая из популярной соцсети все фотографии, вернулась в новом образе. Она сменила стрижку на короткую и покрасила волосы в темный цвет. Также Ивлеева показала фото в дырявых носках.

Ивлеева подписала публикацию: «Нашинковала фоточек для нового знакомства. Привет, любимые».

На одном из кадров блогер все еще со светлыми волосами. Она лежит на диване в дырявых носках черного цвета.

На ее странице в Instagram* (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) всего две публикации, но 17,8 млн подписчиков. Все предыдущие посты Ивлеева удалила.

Ранее продюсер Сергей Дворцов заявил, что она «обнулила» соцсети с целью ребрендинга и «прогрева» аудитории. По его информации, Ивлеева «собирается запеть». Также он уверен: знаменитость продолжит вести соцсети, так как публикация в ее ленте стоит 1,3 млн рублей.