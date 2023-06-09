Вернувшаяся в Россию Юлия Высоцкая появилась на публике на фоне скандала с ее рецептами

Весной актриса Юлия Высоцкая подверглась травле в Сети из-за старых выпусков ее кулинарной передачи «Едим дома». Пользователи заметили, что на протяжении долгого времени ведущая демонстрировала зрителям неудачные рецепты. Например, среди них были сгоревший шашлык, макароны с алкоголем и расплывшиеся сырники. Сначала аудитория артистки просто смеялась над ней, но затем стала серьезно принижать за отсутствие таланта к готовке.

За все это время Юлия ни разу не прокомментировала скандал, однако в ее окружении говорили, что она тяжело переживает происходящее. Сама же актриса пыталась создавать видимость, что у нее все хорошо, но в какой-то момент приняла решение улететь за границу и уйти на несколько дней из медийного пространства. А на днях Высоцкая впервые вновь появилась на публике и сообщила, что вернулась в Петербург.

В личном блоге артистка опубликовала фото из спортивного зала. На нем Юлия улыбалась, но при этом поклонники все равно отметили, что выглядела она уставшей и даже измученной. Вероятно, ей еще не до конца все-таки удалось оправиться от травли, которая, к слову, в последнее время практически прекратилась. Однако кто-то до сих пор продолжает над ней смеяться.

Напомним, что хоть сама Высоцкая никак не комментирует скандал, ее представители все-таки вышли на связь с журналистами и дали официальный ответ.