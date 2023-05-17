Покинувшая Россию из-за травли Юлия Высоцкая отказалась отвечать на критику ее рецептов

Актриса Юлия Высоцкая вот уже несколько недель является одной из главных героинь мемов в Сети. Пользователи обнаружили фрагменты из старых выпусков ее кулинарной передачи «Едим дома», где она раскрывала зрителям свои секреты готовки. Люди обратили внимание, что большинство рецептов ведущей не просто неудачные, но и несъедобные, поэтому стали шутить по поводу этого, пока ситуация не переросла в травлю.

Пока в Интернете во всю продолжают вируситься ролики, сама Высоцкая никак не реагирует на это. Однако близкие актрисы говорят о том, что переносит происходящее она крайне тяжело. На днях поклонники смогли убедиться в этом лично. Уставшая Юлия вышла на связь в социальных сетях, опубликовав фото из аэропорта и сообщила, что улетела из России. При этом о скандале она вновь ни словом не обмолвилась.

Чтобы добиться от Высоцкой хоть какого-то комментария, журналисты решили связаться с ней напрямую, но сделать это оказалось непросто. Говорить с прессой смог только член ее команды - пиар-менеджер Инна. Она заявила, что актриса отказывается как-либо освещать скандал.

«Мы не комментируем ситуацию», — заявила Инна в беседе с изданием «Вечерняя Москва».

Напомним, что за Высоцкую уже заступались некоторые звезды отечественного шоу-бизнеса. Так, травлю призывали прекратить Ксения Бородина и Ксения Собчак. Они говорили о том, что шутка слишком затянулась и вышла из-под контроля. И это действительно так, ведь пользователи пишут Юлии неприятные слова практически под каждым постом в Интернете.

Ранее актриса опубликовала первую личную фотографию на фоне разгоревшегося скандала.