Вернувшаяся в Россию Собчак оконфузилась на премьере фильма «Жизнь по вызову. Док»

Телеведущая Ксения Собчак только недавно вернулась из Европы в Россию и сразу же посетила светское мероприятие. Она появилась на премьере фильма «Жизнь по вызову. Док» и с хорошим настроением позировала на красной дорожке фотографам. Вот только без конфузов на вечере не обошлось.

Ксения, как и обычно, снималась у афиши, но неожиданно в один момент поспешила удалиться за кулисы. Вернулась журналистка через пару секунд и заявила, что «угодила в лужу». При этом Собчак возмутилась, что никто ей даже на это не указал.

Как сообщили наши коллеги из mk.ru, сначала многие даже не поняли, о чем сказала Ксения Анатольевна. Но, пересмотрев первые фото, осознали, что телеведущая говорила о своих брюках, которые в начале вечера были расстегнуты.

Отметим, что Собчак была в прекрасном настроении на премьере, но при этом рядом с ней не было замечено мужа режиссера Константина Богомолова. А не так давно в Сети активно обсуждали, что звездный брак находится под угрозой. Слухи стали появляться после слов психолога Степановой о том, что постановщик жалеет о союзе с Ксенией Анатольевной.