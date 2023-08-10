«Он действует не без корысти»: психолог раскрыла, на чем до сих пор держится брак Собчак и Богомолова

Психолог Вероника Степанова разобрала отношения пары журналистки Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова с профессиональной точки зрения и пришла к неутешительным выводам. По ее мнению, любовь у супругов была в начале отношений, но сейчас их держат вместе вовсе не теплые чувства.

Эксперт считает, что, в отличие от жены, постановщик уже давно преследует корыстные цели в этом браке. Он понял, что Ксения – это связи. И сейчас он этим активно пользуется. Если раньше Богомолов просто наслаждался обществом начитанной и разносторонней Собчак, то теперь возле нее его удерживают возможности, которые она может дать.

«Он действует не без корысти. Он, конечно, понимает, какие связи за этим стоят, какие возможности. Он сразу стал получать хорошие госзаказы», - отметила специалист.

Также упомянула Степанова и бывшую жену Константина актрису Дарью Мороз. По ее мнению, с ней режиссеру было гораздо проще, поэтому он может сожалеть о том, что у них в итоге так ничего и не получилось построить. Теперь же ему приходится жить с контролирующей все Ксенией.

«Он где-то в глубине души, может, сожалеет, мол, эх, с Дашей бы прокатило свалить, уехать, уйти в загул, а тут пиявка, особа контролирующая, властная, подавляющая», - заявила Вероника Степанова.

Ранее Ксения Собчак призналась, что всю жизнь подвергалась унижениям из-за внешности.