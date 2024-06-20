Вернувшаяся в Россию Божена Рынска рассказала о результатах пластики. Об этом она поделилась в своих соцсетях.

В мае 2024 года журналистка Божена Рынска рассказала, что вынуждена вернуться в Россию из-за того, что не смогла найти в Европе хороших хирургов. Рынска планировала сделать пластику лица.

Спустя месяц журналистка поделилась первыми результатами операции — пропали морщины на носогубных складках и заметно подтянулось лицо.

«2/3 нижняя и средняя. Верх не трогали, результат не окончательный», — написала она.

Некоторые подписчики поинтересовались, во сколько Божене обошлась операция — она ответила, что потратила порядка полумиллиона рублей.

Напомним, уголовное дело в отношении Божены Рынски просили возбудить активисты после ее предложения «выкалывать глаза» сотрудникам органов внутренних дел.

Ранее мы писали о том, что оскорбившую россиян Рынску могут привлечь к ответственности за экстремизм.