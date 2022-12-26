Вернувшаяся в Россию Ани Лорак лишилась семьи перед Новым годом

Не так давно Ани Лорак после длительного отсутствия неожиданно вернулась назад в Россию. После начала СВО артистка попадала во многие скандалы, лишилась прибыльного бизнеса, потеряла часть поклонников, но все же приехала в Москву, несмотря на то, что все ее близкие остались за границей. В социальных сетях Лорак вышла на связь с подписчиками и рассказала, что это будет первый Новый год, который она будет встречать не со своими близкими людьми.

В личном блоге певица сообщила, что у нее нет возможности воссоединиться с родными, но подробностей афишировать не стала. В Сети считают, что семейная драма развернулась из-за того, что Лорак внесли в черный список в Украине, из-за чего она теперь не может въезжать на территорию родной страны.

В новом посте Ани поделилась, что под бой курантов у нее в этот раз будет только одно желание – вновь быть со своей семьей. «Как было бы здорово собрать всю мою семью вместе снова. Мои лучшие пожелания и любовь каждому!» - написала артистка.

К слову, по слухам, дочь певицы София тоже сейчас находится не в России, так как еще весной Лорак отправила ее в Турцию, где проживает ее отец Мурат Налчаджиоглу. В то время артистка тоже собиралась переехать за границу, однако протесты ее бывших соотечественников поставили крест на ее европейской карьере, и ради сохранения заработка ей пришлось вернуться и вновь присоединиться к российскому шоу-бизнесу.

Ранее Ани Лорак объявилась на светской вечеринке и своим появлением потрясла потерявших ее фанатов.