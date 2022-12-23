Пропавшая Ани Лорак внезапно нашлась на закрытой тусовке

Неуловимая Ани Лорак замечена на тусовке Алены Жигаловой.

В последнее время народная артистка Украины Ани Лорак то и дело исчезает из поля зрения и журналистов светской хроники, и любимых подписчиков.

Сначала она планировала гастроли по Европе, но из-за санкций со стороны украинских властей, лишилась возможности выступить перед немецкой публикой.

Осенью Лорак вместе с 11-летней дочерью Софьей жила в Испании, заблокировав все каналы связи. Вернулась она в Россию едва ли ни инкогнито, случайно засветившись на празднике в доме Филиппа Киркорова.

После этого таинственная певица вновь потерялась, чтобы внезапно выступить в предновогоднем шоу «Жара» в Крокус Сити Холле с говорящей композицией «Лабиринт».

Последнее появление Лорак в медлийном пространстве пришлось на тусовку у журналиста и блогера Алены Жигаловой. Ани сидела вместе с Лерой Кудрявцевой и больше не прятала свое прекрасное личико от папарацци.

Тонкая и стройная молодая женщина кое-кому даже показалась излишне похудевшей. Самонадеянные поклонники связали эту худобу со своими недавними советами «Ани, тебе стоит сбросить лишнее».