«Она не Алла Борисовна»: раскрыты планы вернувшейся в Россию Орбакайте

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко заявил, что вернувшаяся в Россию певица Кристина Орбакайте будет выступать на новогодних праздники на корпоративах. По его словам, как и любой коммерческий артист, она не откажется от возможности побольше заработать.

Недавно дочь вокалистки Аллы Пугачевой неожиданно прилетела в Москву и даже посетила светское мероприятие, на котором повидалась с бывшим отчимом Филиппом Киркоровым. Долгое время Кристина находилась в США, поэтому ее возвращение стало шоком для фанатов. Теперь же многие гадают – останется ли Орбакайте или предпочтет вновь уехать.

На эту тему поразмышлял и продюсер Рудченко, который уверен – певица останется в России как минимум ради новогодних корпоративов, ведь не секрет, что это время года самое прибыльное для звезд. По словам критика, скрываться артистке нет смысла, ведь никаких заявлений она не делала, да и спрос на нее среди заказчиков есть.

«Кристина Орбакайте не упустит возможности заработать на новогодних, предновогодних корпоративах. Да, она дочь Аллы Борисовны, но она не Алла Борисовна. Поэтому, я думаю, Орбакайте не будет отказываться от коммерческих предложений», - поделился продюсер в беседе с News.ru.

Ранее Филипп Киркоров рассказал, что подготовил для вернувшейся в Россию Кристины Орбакайте подарок.