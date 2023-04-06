Деньги есть: после ухода с ТВ Лариса Гузеева планирует купить еще одну квартиру в центре Москвы

Несколько лет подряд Лариса Гузеева являлась неотъемлемой частью федерального канала, а ее передача «Давай поженимся!» стала самой любимой для многих россиян. Однако совсем недавно все изменилось: шоу закрыли, а сама знаменитость ушла с ТВ. Если ее коллега Сябитова по-прежнему верит в возвращение программы в эфир, то Гузеева настроена решительно против этого. Вот почему она кардинально сменила деятельность и открыла свой бизнес по производству пельменей. Многие подписчики задавались вопросом, на какие средства сейчас существует телеведущая. Внести ясность в ситуацию поспешил Гоген Солнцев.

В новом интервью для издания «Teleprogramma» мужчина заявил: «Финансовых трудностей у Гузеевой нет». По словам Солнцева, она неплохо зарабатывает на рекламе в социальной сети. Кроме того, не стоит забывать и про ее бизнес. Рустам считает: Лариса может делать все, что захочет.

«Все с лихвой покрывает фильм "Жестокий романс", в котором она сыграла Ларису Огудалову. Вот за одно это Гузееву можно любить и не предъявлять ей никаких претензий. Пусть хоть чебуреки жарит, лишь бы смеялась», — высказался мужчина.

Кроме того, Рустам рассказал и о встрече, которая недавно состоялась между ним и Гузеевой. По словам Солнцева, телеведущая настолько с ним разоткровенничалась, что сообщила ему о покупке новой квартиры на Чистопрудном бульваре. Это — подарок звездной мамы для детей.

«Она по доброте душевной сказала, что идет смотреть квартиру для детей. Это было как-то по-матерински. А еще это говорит о ее большом заработке», — резюмировал Рустам.

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