Вернувшаяся в РФ Дина Корзун раскрыла причину прекращения общения с Чулпан Хаматовой

Актрисы Дина Корзун и Чулпан Хаматова долгое время были близкими подругами. Они вместе работали, состояли в благотворительном фонде и посещали различные мероприятия. Однако в один момент пути звезд разошлись. Одна вернулась в Россию после жизни в Европе, а другая напротив – предпочла эмиграцию. В новом интервью Корзун раскрыла, что послужило причиной разрыва их связи.

Как призналась артистка, с Хаматовой она перестала общаться еще пять лет назад, а все из-за разных взглядов. С недавнего времени Дина в принципе стала довольно избирательной, встречается только с самыми близкими людьми.

«Дело не в том, что разошлись во взглядах на жизнь. Я с самыми близкими друзьями даже не успеваю встретиться и чаю попить — времени не хватает. Общение сейчас — самая большая ценность. Поэтому все стали избирательными», - поделилась Кознун в беседе с News.ru.

Напомним, что из России актриса уехала, когда вышла замуж за бельгийского музыканта Луи Франка. Сначала она жила в Англии, затем в Швейцарии. И вот год назад Дина приняла решение вернуться. Теперь она старается вновь наладить свою карьеру, поэтому активно посещает различные светские мероприятия. Так, например, Корзун появилась на Московском кинофестивале в компании брутального мужчины.