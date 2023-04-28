Актриса Дина Корзун появилась на закрытии Московского кинофестиваля с брутальным мужчиной

В столице 27 апреля завершился 45-й Московский международный кинофестиваль, на котором были определены лучшие зарубежные и отечественные фильмы и представители киноиндустрии. Традиционно перед вручением знаменитых наград звезды прошли по красной дорожке, где похвастались своим чувством стиля. Одной из пригашенных гостей оказалась и актриса Дина Корзун, чье появление не осталось без внимания.

Долгое время артистка вместе с супругом проживала за границей, но буквально в 2021 году все-таки решила вернуться в Россию. Она признавалась, что о своем выборе не пожалела, так как считает свою Родину наиболее комфортной для проживания страной. С момента своего переезда в Москву Дина не стала часто появляться на светских мероприятиях, однако самые важные события в индустрии она все-таки не пропускает.

На открытии кинофестиваля Корзун не смогла побывать, зато с удовольствием прошла по красной дорожке под его занавес. Перед фотографами актриса позировала в лаконичном черном платье с ассиметричной юбкой, белом пиджаке и массивным украшением на шее. Причем сопровождал в этот вечер Дину не супруг, а брутальный почти лысый мужчина в синем костюме. На закрытии киносмотра также появились Ирина Безрукова, Михаил Галустян, Анна Снаткина, Дмитрий Дюжев, Мария Погребняк, Лянка Грыу, Карен Шахназаров, Александр Цыпкин, Елизавета Ищенко и другие звезды.

Напомним, что на днях представители шоу-бизнеса посетили еще одно светское мероприятие в столице. В Большом театре наградили лауреатов музыкальной премии BraVo.