Вернувшаяся в «Давай поженимся!» Лариса Гузеева объяснила, почему раньше была злая

Телеведущая Лариса Гузеева вернулась в шоу «Давай поженимся!» и снялась в первых выпусках со своей собакой по кличке Жужа. Питомец все время сидел на руках у своей хозяйки. Журналистка же призналась, что с появлением животного у нее кардинально изменилась жизнь. В том числе она стала добрее.

Многие поклонники знают Гузееву не только из-за ее телевизионных проектов, но и из-за дерзкого характера. Нередко ведущая вступает в конфликты в Сети, использует нецензурную лексику и не боится довольно резко отвечать недоброжелателям. В последнее же время она стала более спокойной, и это не спроста. Оказалось, что на это сильно повлияла Жужа.

«Думаешь, я почему раньше такая злая была? Потому что у меня Жужи не было. А теперь она со мной, моя девочка», - отметила Лариса Гузеева в премьерном выпуске.

Напомним, что проект «Давай поженимся!» вернулся в эфир после долгого перерыва. Многие поклонники уже и не надеялись вновь увидеть шоу, но руководство канала все-таки возобновило съемки. На сегодняшний день программа радует зрителей уже на протяжении 15-ти лет. После паузы она вернулась практически в первозданном виде, немного изменился только состав ведущих. Теперь вместе с Гузеевой и свахой Розой Сябитовой пары сводит искусственный интеллект.

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