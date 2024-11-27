Вернувшаяся из США жена Игоря Крутого отпраздновала с мужем день рождения. Об этом стало известно из соцсетей.

Ольга Крутая, по данным СМИ, редкий гость в Москве — она постоянно проживает в США, но периодически прилетает в Россию. Так случилось на днях, когда супруга композитора приехала в Москву на празднование своего дня рождения.

Судя по кадрам в соцсетях, Ольга праздновала свое 61-летие в ресторане в компании подружек и мужа. Игорь Крутой был единственным мужчиной на празднике. Он выложил фотографию с женой в соцсетях.

«Вчера отметили день рождения Олюшки! Я оказался в кругу ее красивых, смешливых и креативных подружек! Всем здоровья, любви и удачи», — подписал кадры он.

Интересно, что среди подруг Крутой из знаменитостей была только певица Алсу.

Ранее мы писали о том, что Тимур Родригез раскрыл, как отметил день рождения.