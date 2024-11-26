«Никто не поздравлял: Родригез раскрыл, как отметил день рождения

Российский певец и телеведущий Тимур Родригез рассказал, как отметил день рождения. Его слова приводит Пятый канал.

Как рассказал исполнитель, свой юбилей он встретил на работе, как и обычно. Артист уже привык к этому, вследствие чего не считает нужным брать выходной на этот период. Помимо этого, артистам, по мнению Родригеза, следует работать в праздники больше обычного.

«Даже если бы меня никто не поздравлял, это был бы обычный съемочный день. Для меня это уже очень хороший знак, потому что, если я в свой день рождения продолжаю работать — у меня все хорошо!», — поделился ведущий.

Певец отметил, что на съемках в тот день его поздравили коллеги, создав целую песню с помощью нейросетей, а уже дома его ждала с сюрпризом возлюбленная Катя Кабак.

«Моя любимая сделала мне сюрприз потрясающий», — заявил Родригез, оставив в тайне подробности подарка.

Напомним, Тимур Родригез осенью 2023 года сообщил о расставании с женой Анной Девочкиной спустя 16 лет брака. В их союзе родились два сына — Мигель и Даниэль.

Через некоторое время после развода артист завел новый роман.

Ранее мы писали, что возлюбленная Тимура Родригеза Катя Кабак развелась с мужем ради шоумена.