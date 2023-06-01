Вернувшаяся из США мать Наташи Королевой оконфузилась на юбилее дочери

Минувшим вечером в Москве отгремел юбилей Наташи Королевой, к которому она готовилась довольно долгое время. Ради праздника в столицу даже вернулась Людмила Порывай, которая уже больше года жила в США и даже не думала ехать в Россию. Но для дочери она сделала исключение и даже помирилась с зятем, с которым уже долгое время не общалась из-за разных политических взглядов.

Вечеринку исполнительницы по случаю 50-летия посетили многие ее звездные друзья и близкие, которые делились видео и фото в течение всего вечера. Однако больше всего поклонникам было все-таки интересно, как будут контактировать мама и муж именинницы. Ожидалось, что они будут избегать друг друга, но все оказалось иначе. По всей видимости, Тарзан все-таки уступил и наладил общение с тещей на радость супруги, поэтому на празднике не было никаких неловкостей.

Правда, были конфузы. Так, один из конкурсов, запланированный программой, предполагал воспроизведение одной известной сцены из фильма. Поучаствовать вызвался стриптизер. Он залез в бочку с виноградом и стал топтать ягоды. Порывай, увидев, что творит зять, не выдержала и прямо из-под его пятки вытянула гроздь, чтобы полакомиться ею. Конфуз попал на видео, и пользователи сразу же стали шутить, что мама Королевой не смогла смотреть, как Тарзан переводит продукты.

Ранее Наташа Королева раскрыла истинную причину возвращения Людмилы Порывай в Москву.