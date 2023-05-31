Наташа Королева раскрыла истинную причину возвращения матери в Россию

На днях Наташа Королева опубликовала в Сети видео с вечеринки, где неожиданно для многих поклонников появилась мама певицы. Людмилы Порывай уже долгое время не прилетала в Москву и жила спокойно в США, именно поэтому пользователи стали бурно обсуждать, что же заставило артистку вернуться. Впрочем, долго гадать не пришлось, так как исполнительница хита «Желтые тюльпаны» сама раскрыла истинную причину.

По словам Наташи, все довольно просто. Ее мама прилетела, чтобы поздравить дочь с днем рождения. Сегодня, 31 мая, Королева отмечает 50-летие, и Порывай не смогла пропустить такое важное событие, поэтому ей все-таки пришлось взять билеты до Москвы.

«Для нее, конечно, тяжеловато переносить такую дальнюю дорогу. Маме же не шестнадцать. Но ради юбилея любимой дочки чего не сделаешь», - поделилась певица с изданием mk.ru.

Напомним, что многие поклонники артистки считают, что Людмила Порывай перестала возвращаться в Россию после того, как серьезно разругалась со своим зятем. Ходили слухи, что они не сошлись в политических взглядах и решили больше не пересекаться. А Королевой из-за всего этого приходилось метаться между двух огней. Однако из-за юбилея жены Тарзану все-таки придется вновь встретиться с тещей, и фанаты уже ждут, как они будут себя вести на празднике.

Ранее Наташа Королева рассказала, что ей предсказал таролог перед 50-летием.