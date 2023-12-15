Вернулся во времена «Закрытой школы»: Павел Прилучный неожиданно сменил имидж

Актер Павел Прилучный перед Новым годом решил сменить имидж. В личном блоге он продемонстрировал себя с новой прической – именно такой, какая была у него во времена съемок сериала «Закрытая школа».

Проект о подростках, расследующих странные и пугающие события в пансионате, сделал Прилучного известным на всю страну. В нем он воплотил образ богатого парня-хулигана Макса Морозова. С тех пор Павел сильно изменился внешне: повзрослел, сделал короткую стрижку, отрастил бороду. Но в начале декабря ему, по всей видимости, захотелось вернуться к давно забытому имиджу.

Недавно на публике актер появился с точно такой же прической, что была у него в 2012 году. Таким он предстанет и в новом проекте, в котором снялся. Название фильма он раскрывать не стал, но отметил, что это «поучительная и добрая история с интересным музыкальным сопровождением».

В комментариях поклонники отметили, что Павлу идут такие внешние перемены. По их словам, он даже сразу помолодел на несколько лет.