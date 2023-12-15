НАШ ШОУБИЗ
13:46, 15 декабря 2023
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Вернулся во времена «Закрытой школы»: Павел Прилучный неожиданно сменил имидж

Актер Павел Прилучный вернулся к имиджу Макса Морозова из «Закрытой школы».

Вернулся во времена «Закрытой школы»: Павел Прилучный неожиданно сменил имидж

© Starface.ru

Актер Павел Прилучный перед Новым годом решил сменить имидж. В личном блоге он продемонстрировал себя с новой прической – именно такой, какая была у него во времена съемок сериала «Закрытая школа».

Проект о подростках, расследующих странные и пугающие события в пансионате, сделал Прилучного известным на всю страну. В нем он воплотил образ богатого парня-хулигана Макса Морозова. С тех пор Павел сильно изменился внешне: повзрослел, сделал короткую стрижку, отрастил бороду. Но в начале декабря ему, по всей видимости, захотелось вернуться к давно забытому имиджу.

Недавно на публике актер появился с точно такой же прической, что была у него в 2012 году. Таким он предстанет и в новом проекте, в котором снялся. Название фильма он раскрывать не стал, но отметил, что это «поучительная и добрая история с интересным музыкальным сопровождением».

В комментариях поклонники отметили, что Павлу идут такие внешние перемены. По их словам, он даже сразу помолодел на несколько лет.

Павел Прилучный

Павел Прилучный

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ранее Павел Прилучный признался, что не спит по ночам из-за ребенка.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Павел Прилучный
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