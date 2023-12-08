Актер Павел Прилучный признался, что не спит по ночам из-за ребенка. Об этом сообщает Popcake.tv.

Актер появился на премьере комедии «Новогодний шеф» в одиночестве - без супруги Зепюр Брутян. Однако это не помешало ему рассказать о проблемах в семье. Он признался, что в последнее время не высыпается из-за новорожденного сына.

«Не говорите об этом. Не сплю ночами, но ничего. Это радость, это кайф. Он абсолютно новый человек. Я таких не видел», - рассказал Прилучный.

Актер описал внешность ребенка и сравнил его с инопланетянином. По словам Прилучного, все удивятся, когда увидят Микаэля.

«Не знаю, когда мы его покажем, но это что-то очень интересное! Он сам черненький с голубыми глазами. Очень приятный тип», - рассказал он.

Напомним, Зепюр Брутян родила супругу сына в конце апреля 2023 года. Актеры состоят в браке с августа 2022 года. До этого Прилучный был женат на актрисе Агате Муцениеце.

Ранее мы писали о том, что Агата Муцениеце сообщила об атаке хейтеров после развода с Прилучным.