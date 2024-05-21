Вернулся в США: Андрей Бурковский покинул Каннский кинофестиваль

Актер Андрей Бурковский посетил Канский кинофестиваль. После нескольких дней, проведенных там, он отправился в Соединенные Штаты.

Артист поделился информацией об этом на странице в одной из социальных сетей. Всего Бурковский провел в Каннах два дня, которые, по его словам, были невероятными.

Сейчас Андрей находится в Бостоне. Там он планирует вернуться к репетиции шоу «The Dybbuk».

Открытие 77-го Каннского кинофестиваля, который пройдет до 25-го числа, состоялось 14 мая. Бурковский вышел на красную дорожку в составе команды Кирилла Серебрянникова. Помимо актера и режиссера, на мероприятии была замечена российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак.

Ранее сообщалось, что Собчак прилетела в Канны на вертолете. Там она встретилась с Бурковским, после чего рассказала о жизни актера за рубежом.