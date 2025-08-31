НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 31 августа 2025, 09:29
1 мин.

Вернулись на Кипр: Максим Галкин* показал помолодевшую в Юрмале Аллу Пугачеву

Галкин* после возвращения на Кипр показал изменившуюся на отдыхе Аллу Пугачеву.
Вернулись на Кипр: Максим Галкин* показал помолодевшую в Юрмале Аллу Пугачеву

© Starface.ru

Алла Пугачева покинула Юрмалу, где она отдыхала вместе с детьми, и вернулась на Кипр. Двойняшки Лиза и Гарри ходят в школу в Лимасоле и с 5 сентября у них начнется новый учебный год.

В личном блоге шоумен Максим Галкин* показал снимок 76-летней жены. Он опубликовал селфи, на котором запечатлен на первом плане в клетчатом пиджаке и голубой рубашке. В кадр также попала рука шоумена, увешанная золотыми браслетами люксового бренда.

На втором плане сидит Пугачева в сером свитере и графитовой ветровке с капюшоном. Внимание пользователей Сети привлекла изменившаяся внешность Аллы Борисовны. На лице исполнительницы хита «Мадам Брошкина» нет ни одной морщины, острый подбородок, четкий овал лица и вздернутые брови.

Поклонники похвалили экс-примадонну и в шутку отметили, что она стала выглядеть моложе, чем 10 лет назад. Некоторые также предположили, что на здоровье пенсионерки хорошо повлиял прохладный прибалтийский климат. Пугачева жаловалась на жару в Лимасоле и боли в ногах.

Вернулись на Кипр: Максим Галкин* показал помолодевшую в Юрмале Аллу Пугачеву

© PrtScr страницы Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ранее сообщалось, что Галкин* продолжает ностальгировать по ушедшей популярности. В личном блоге он решил напомнить о былой дружбе с блогершей Анастасией Ивлеевой и опубликовал архивный видеоролик, снятый в старой пригородной электричке.

*Признан иностранным агентом на территории России

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Максим Галкин
Алла Пугачева
соцсети
новости шоу-бизнеса
внешность