Вернулись на Кипр: Максим Галкин* показал помолодевшую в Юрмале Аллу Пугачеву

Алла Пугачева покинула Юрмалу, где она отдыхала вместе с детьми, и вернулась на Кипр. Двойняшки Лиза и Гарри ходят в школу в Лимасоле и с 5 сентября у них начнется новый учебный год.

В личном блоге шоумен Максим Галкин* показал снимок 76-летней жены. Он опубликовал селфи, на котором запечатлен на первом плане в клетчатом пиджаке и голубой рубашке. В кадр также попала рука шоумена, увешанная золотыми браслетами люксового бренда.

На втором плане сидит Пугачева в сером свитере и графитовой ветровке с капюшоном. Внимание пользователей Сети привлекла изменившаяся внешность Аллы Борисовны. На лице исполнительницы хита «Мадам Брошкина» нет ни одной морщины, острый подбородок, четкий овал лица и вздернутые брови.

Поклонники похвалили экс-примадонну и в шутку отметили, что она стала выглядеть моложе, чем 10 лет назад. Некоторые также предположили, что на здоровье пенсионерки хорошо повлиял прохладный прибалтийский климат. Пугачева жаловалась на жару в Лимасоле и боли в ногах.