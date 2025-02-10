НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 10 февраля 2025, 10:04
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Вернулась к Лебедеву? Елена Перминова показала помолвочное кольцо с огромным бриллиантом

Елена Перминова намекнула на помолвку спустя месяц после разрыва с Лебедевым.
Вернулась к Лебедеву? Елена Перминова показала помолвочное кольцо с огромным бриллиантом

© Starface.ru

Модель Елена Перминова спустя чуть больше месяца после расставания с олигархом Александром Лебедевым намекнула на перемены в личной жизни. Она показала помолвочное кольцо с огромным овальным бриллиантом, тем самым намекнув, что скоро у нее может состояться свадьба.

В личном блоге Перминова опубликовала снимок с кольцом и обратилась к поклонникам: «Угадайте кто?» Версий в Сети выдвинули две — предложение руки и сердца Елене мог сделать либо новый молодой бойфренд Тарас Романов, либо бывший избранник Лебедев. И судя по размеру камня, а также его форме, украшение модели преподнес именно олигарх, а не 20-летний манекенщик.

Вернулась к Лебедеву? Елена Перминова показала помолвочное кольцо с огромным бриллиантом

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Теперь фанаты Елены активно обсуждают воссоединение семьи. Многие считают, что после расставания Лебедев осознал, что не может без модели, поэтому решился на брак. Напомним, что Перминова жила вместе с бизнесменом больше 15-ти лет. Но за все это время они так и не зарегистрировали отношения.

О расставании они объявили в конце декабря этого года. Отмечалось, что никаких судов не планируется, так как Елена и Александр смогли разойтись без претензий друг к другу.

Ранее сваха Анна Осипова раскрыла, почему расстались Елена Перминова и Александр Лебедев.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Елена Перминова
слухи о романе
Александр Лебедев
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