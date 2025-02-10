Вернулась к Лебедеву? Елена Перминова показала помолвочное кольцо с огромным бриллиантом

Модель Елена Перминова спустя чуть больше месяца после расставания с олигархом Александром Лебедевым намекнула на перемены в личной жизни. Она показала помолвочное кольцо с огромным овальным бриллиантом, тем самым намекнув, что скоро у нее может состояться свадьба.

В личном блоге Перминова опубликовала снимок с кольцом и обратилась к поклонникам: «Угадайте кто?» Версий в Сети выдвинули две — предложение руки и сердца Елене мог сделать либо новый молодой бойфренд Тарас Романов, либо бывший избранник Лебедев. И судя по размеру камня, а также его форме, украшение модели преподнес именно олигарх, а не 20-летний манекенщик.