«Верно и подданно поет на русском языке»: экс-гитарист Пугачевой встал за защиту Орбакайте

Бывший гитарист певицы Аллы Пугачевой Александр Левшин встал на защиту ее дочери Кристины Орбакайте. Несмотря на то, что сейчас многие критикуют артистку и пытаются даже «отменить», он на ее стороне, так как считает ее «хорошей женщиной».

Музыкант уверен, что Орбакайте стала заложницей поступков юмориста Максима Галкина*(признан иноагентом на территории РФ), который является мужем ее матери. Именно из-за отчима, по его мнению, сейчас некоторые негативно высказываются о певице. Хотя, как он отметил, она не сделала ничего плохого.

Левшин подчеркнул, что из России Кристина уехала не после 2022 года. Она живет на две страны уже много лет.

«Она приезжает всю жизнь и верно и подданно поет на русском языке, она никогда не говорила о политике, она вообще не политик. <...> Вообще Кристина хорошая женщина», - заявил гитарист в беседе с NEWS.ru.

Напомним, что сейчас Кристина Орбакайте находится за границей и дает концерты в Израиле и США. Пока неизвестно, когда состоится ее возращение в Россию.

Ранее Кристина Орбакайте посетила с дочерью мюзикл актрисы Анджелины Джоли в США.

*(Признан иноагентом на территории РФ)