Появились на мюзикле в США: Кристина Орбакайте сообщила о радостном событии в семье

Певица Кристина Орбакайте поделилась в личном блоге радостной новостью — ее дочь окончила шестой класс. По этому поводу дочь певицы Аллы Пугачевой посетила вместе с 12-летней Клавдией мюзикл Анджелины Джоли в США и опубликовала снимки в соцсети.

Исполнительница хита «Пьяная вишня» сделала подарок дочери Клавдии в честь окончания шестого класса. Кристина Орбакайте купила билеты на мюзикл «The Outsiders» («Аутсайдеры»), режиссером которого является голливудская актриса Анджелина Джоли. Певица вместе с дочерью отправилась на музыкальное представление и поделилась кадрами с мероприятия.

«Шестой класс позади! По этому поводу посетили мюзикл „The Outsiders“», — написала Кристина Орбакайте.

На одном из опубликованных фото артистка предстала вместе с дочерью в автомобиле. Они улыбались и выглядели счастливыми. На втором снимке Кристина Орбакайте и Клавдия уже находились в театре. Знаменитость также поделилась видео с выходом актеров на поклоны в конце представления.

Пользователи Сети отметили сходство Кристины Орбакайте и ее дочери.

«Клавдия — мамина копия, одно лицо. Очень похожа на маму в детстве!», «Да, особенно на Кристину, которая снималась в фильме „Чучело“», «Высветлит волосы — и будет полная копия мамы», — написали подписчики.

Напомним, последние два года Кристину Орбакайте активно критикуют в связи с отъездом из России ее матери Аллы Пугачевой в 2022 году. Певица и сама уже долгое время живет в Нью-Йорке вместе с мужем, бизнесменом Михаилом Земцовым, и дочерью Клавдией.

Весной этого года артистка не смогла отправиться в гастрольный тур по городам России, она выступила лишь в Москве и Санкт-Петербурге. Сейчас Кристина Орбакайте готовится к поездке в Израиль, где планирует дать несколько концертов.

Ранее мы писали о том, что Кристина Орбакайте анонсировала несколько концертов в Израиле в конце июня и опубликовала график выступлений.