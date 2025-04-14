«С тех пор больше не залезала в его телефон»: Юлия Ковальчук заговорила об изменах Алексея Чумакова

Юлия Ковальчук сделала неожиданное признание об отношениях с Алексеем Чумаковым после его скандальных высказываний. В эфире «Шоу Воли» на ТНТ певица раскрыла, как однажды едва не уличила мужа в неверности.

Недавно Алексей Чумаков угодил в скандал после интервью Светлане Бондарчук. В разговоре с телеведущей певец признался, что выбирал себе жену по критерию «провел бы ночь или нет». В результате знакомство с Юлией Ковальчук привело к тому, что у пары, как он выразился, появились «последствия» в виде двух дочерей.

Придя в студию «Шоу Воли», артист продолжил делать скандальные заявления. Алексей Чумаков уверен: нет ничего зазорного в том, что мужчины заглядываются на других женщин. Тем самым певец, по мнению многих, оправдал измены в отношениях. Юлия Ковальчук же призналась, что уже подозревала избранника в неверности, но тогда все удалось сгладить и даже перевести в шутку.

«Когда мы были совсем молоды, у нас было пару смешных историй, когда он оставлял свой телефон, и там какие-то фотографии вдруг высвечиваются. Я не понимала, что это за фотографии. Я их тех девочек, которые не могут мудро вынашивать ту или иную непонятную информацию. Поэтому я сразу ему сказала, это что? Он мне все объяснил, мы все проверили, посмеялись. И вот с тех пор я не залезала больше никогда в жизни к нему в телефон», — поделилась жена Алексея Чумакова.

Сам же артист отказался извиняться за громкие заявления и отметил, что спустя 17 лет совместной жизни он испытывает по отношению к Юлии Ковальчук все те же чувства, и «это прекрасно». В ответ на массовый хейт после скандала Алексей Чумаков отметил: «Завистников всегда много. Равно как и глупцов, лишенных маломальской иронии».

Ранее мы писали о том, что Юлия Ковальчук встала на защиту Алексея Чумакова после его скандальных высказываний. Певица заявила: «Я вообще не понимаю, что так задело женщин. Мне кажется, это прекрасный комплимент для любой молодой девушки».