«Верни тачку»: Ольга Бузова выступила с обращением к Дмитрию Тарасову

Поющая телеведущая Ольга Бузова высмеяла бывшего мужа, футболиста Дмитрия Тарасова, потребовав у него вернуть отобранный во время развода автомобиль Mercedes-AMG GLE 63 Coupe стоимостью 8 миллионов рублей.

38-летняя артистка стала гостьей RuTube-шоу «Пожалуйста, не рассказывай» и вспомнила о том скандальном случае. Она отметила, что в каком-то интервью экс-спортсмен заявил, что ему якобы стыдно за свой поступок.

«Ну, если стыдно — верни тачку», — обратилась Бузова к Тарасову.

Ольга также рассказала, что ездила на подаренном автомобиле еще два месяца после расставания. Как только документы о разводе были готовы, мужчина отобрал Mercedes.

Бузова и Тарасов были женаты в период с 2012 по 2016 год. Позже артистка уверяла, что рассталась со спортсменом из-за его измен. В свою очередь, футболист утверждал, что телеведущая не хотела иметь детей.

Ранее Бузова высмеяла Тарасова на спортивной премии «Winline Герои РПЛ». Она объявляла победителя в номинации «Самый медийный футболист» и решила пошутить о бывшем, который находился в зале. Артистка с иронией заявила, что можно даже не уметь играть в футбол, чтобы стать популярным. Достаточно просто жениться на Бузовой.