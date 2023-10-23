«Верни свой бабкин стиль»: Ксения Бородина обратилась к Собчак после недавнего конфликта

Конфликты телеведущих Ксении Собчак и Ксении Бородиной не прекращаются. В сентябре между ними случился фэшн-скандал. Звезда «Дома-2» прокомментировала ссору с экс-соведущей телестройки.

В эфире «Шоу Воли» Бородина назвала Собчак своим «незакрытым гештальтом», отметив, что Собчак для нее как старшая сестра.

«Она стала какие-то комментарии оставлять под моими постами, не совсем приятные. Не знаю, зачем она меня трогала; в какой-то момент я стала просто отвечать, не давать себя в обиду, в какой-то момент прокомментировала ее новый лук», — сказала Бородина.

Ранее журналистка Ксения Собчак удивила своих поклонников кардинальной сменой имиджа. Вместо элегантного костюма или платья она выбрала дерзкий наряд с рваными джинсами и откровенным топом. Ксения Бородина не удержалась и прокомментировала неожиданный образ звезды, на что получила довольно резкий ответ.

Телеведущая ничуть не смутилась после таких слов и уколола звезду «Дома-2», отметив, что когда-то та покупала вещи на рынке. Бородина подчеркнула, что уважает и любит стиль Собчак. Но этот наряд ей абсолютно не подходил.

Стиль Собчак она сравнила со стилем Людмилы Прокофьевны из «Служебного романа».

«Вот эта Людмила Прокофьевна... Это прям был ее стайл. Ксения Анатольевна, шлю тебе большой привет. Хочу сказать, что очень сильно тебя люблю. Не обижайся на меня, пожалуйста, и верни свой бабкин стиль», — добавила она.