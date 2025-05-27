«Верни немедленно всем деньги»: звезду «Битвы экстрасенсов» обвинили в мошенничестве

Участники шоу «Мастер игры» обвинили экстрасенса Никиту Турчина в мошенничестве. Продюсер Александр Толмацкий и Евгений Ершов рассказали, что медиум собрал с друзей деньги на подарок и оставил их себе. Об этом сообщает StarHit.

Ершов признался, что Турчин собирал с участников телевизионного проекта деньги на подарок Толмацкому. Он обещал купить элитный коньяк. Однако в итоге Александр получил алкоголь, который стоил намного меньше той суммы, которую перевели экстрасенсу.

«Фактически он обманул всех наших товарищей, которые принимали участие в игре. Так случилось, что 17-го числа все ушли, и Никита остался последний. И он себя очень некрасиво вел у меня в доме, и когда мы с моей женой и с дочкой это обсуждали, мы пришли к мнению, что Никита — мелкий мошенник», - заявил Толмацкий.

Продюсер отметил, что узнал об обмане Турчина случайно. Оказалось, что участники проекта собрали для него 150 тысяч рублей, но эти деньги Никита присвоил себе. Когда правда вскрылась, Александр написал Никите и потребовал, чтобы он взял ответственность за свои действия.

«Я написал Никите: «Верни немедленно всем деньги. Ты повел себя как негодяй», - сообщил Толмацкий.

К слову, сам Никита Турчин обвинения пока не прокомментировал.

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