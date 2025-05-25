НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 25 мая 2025, 16:07
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«А бумеранг-то существует»: 19-летняя невеста Лепса ответила актеру Вахрушеву, который назвал ее дурой

Невеста Лепса пригрозила актеру Вахрушеву бумерангом судьбы после оскорбления .
«А бумеранг-то существует»: 19-летняя невеста Лепса ответила актеру Вахрушеву, который назвал ее дурой

© Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News

На телевидении состоялся дебют 19-летней Авроры Кибы, невесты Григория Лепса. Практически сразу девушку втянули в конфликт на съемках шоу «Мастер игры». Актер Даниил Вахрушев назвал возлюбленную певца дурой, а та не стала отмалчиваться.

Аврора, в свою очередь, прокомментировала выпад коллеги по шоу на своей странице в социальных сетях. Киба выложила историю, в которой напомнила актеру о бумеранге судьбы и его эффекте.

«Эх, Даня! Нельзя опускаться до уровня личных оскорблений — это и есть мудрость. А бумеранг-то существует!» — пригрозила Аврора своему обидчику.

Григорий Лепс пока никак не отреагировал на оскорбление своей возлюбленной. Вероятно, он дает Авроре возможность самостоятельно справиться с конфликтной ситуацией.

Ранее невеста исполнителя раскрыла, как влюбила его в себя. По словам девушки, тот обратил внимание на ее харизму.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Григорий Лепс
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