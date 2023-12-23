«Вернется умирать»: Антон Зацепин предрек приезд Аллы Пугачевой в Россию

Антон Зацепин рассказал, что Алла Пугачева вернется в Россию умирать, об этом сообщает mk.ru.

Музыкант дал интервью журналистам, в котором признался, что уже давно отказался от алкоголя. Поэтому в его райдере нет спиртного.

«Я уже пять лет вообще ничего не пью. Тяжело было только первый год. Происходила чистая притирка к людям, которые становятся безумными через час-полтора после того, как начинают пить», — рассказал Зацепин.

По словам Зацепина, он не понимает своих коллег, которые уехали за границу. Сам он уезжать в ближайшее время не планирует.

«Я в какой-то момент понял, что вырос такой русский-русский. Куда уезжать и главное, зачем? У меня здесь жена, дочь, мама… А там я что буду делать?» — задался вопросом он.

Комментируя отъезд из России Аллы Пугачевой, Зацепин заявил, что певица вскоре вернется.

«Неужели вы думаете, что я страдал из-за того, что Пугачева уехала? Она еще вернется сюда. Умирать», — заявил музыкант.

Ранее мы писали о том, что портниха Аллы Пугачевой рассказала о записке, в которой певицу обещали зарезать.