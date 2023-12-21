Портниха Аллы Пугачевой рассказала о записке, в которой певицу обещали зарезать

Портниха певицы Аллы Пугачевой Любовь Аксенова вспомнила случай на гастролях, когда артистке передали большой букет цветов с запиской. В послании говорилось, что Примадонну зарежут.

Подробности приводит сайт mk.ru.

В тот день Пугачева с мужем Евгением Болдиным, а также Аксенова стояли у гостиницы. «Вдруг подходит мужик с огромным букетом цветов. Говорит Алле: «Я в тебя влюблен. И никогда не брошу. Ты будешь моя!» - начала портниха.

Мужчина протянул цветы Пугачевой, но букет забрал Болдин. Увидев записку, он прочитал ее, но не вслух. Пугачева посмеялась, почему супруг читает послания и спросила, что в нем. Болдин обманул и ответил, что там было признание в любви.

«Уже потом он мне показал, что в той записке было написано: «Имей в виду, тебя зарежут!», - рассказала Аксенова.

По ее словам, муж всегда оберегал Пугачеву от сумасшедших поклонников, зная, насколько болезненно она реагировала на их выходки.

Аксенова назвала Болдина лучшим мужем артистки – он не давал ее в обиду, с мужчиной Пугачева чувствовала себя, как за каменной стеной. Портниха охарактеризовала его как интеллигентного, воспитанного, умного и обязательного.

Приятельница Пугачевой заявила, что хотела бы возвращения певицы в Россию. Она назвала сына и Аллу двумя самыми дорогими людьми.

Ранее друг композитора Александра Градского Евгений Додолев назвал возможную причину «противного» голоса певицы.