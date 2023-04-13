«Вернется»: названо условие, при котором возможен приезд 73-летней Аллы Пугачевой в РФ

Алла Пугачева уже давно не проживает на территории РФ. Год назад певица вместе с супругом перебралась в Израиль и там строит новую жизнь. К слову, о концертной деятельности артистки говорить не приходится. Сейчас она сидит дома с детьми, а заработком занимается ее возлюбленный. Поговаривают, дела на профессиональном поприще у юмориста складываются не столь удачно. Вот почему поклонники Аллы Борисовны задаются вопросом, когда она вернется в Россию, где долгое время была успешной и востребованной. Внести ясность в ситуацию поспешили журналисты из kp.ru.

Как выяснилось, о прибытии в РФ Пугачевой можно говорить лишь при одном условии: для этого она должна развестись с супругом. «Вернется, если разведется», — пишет kp.ru.

В качестве аргументации позиции сотрудники прессы стали ссылаться на слова Манучарова, который неоднократно рассуждал о судьбе исполнительницы хита «Арлекино». «Уехать, потому что муж внезапно решил стать совестью нации. Певица мужа поддержала, после чего получила от соотечественников гневную критику», — размышлял Вячеслав.

Ранее Кристина Орбакайте рассекретила планы эмигрировавшей Пугачевой накануне ее 74-летия. Наследница артистки заявила: «Алла будет петь». Подробности читайте здесь.

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