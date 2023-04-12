«Алла будет петь»: Орбакайте рассекретила планы эмигрировавшей Пугачевой накануне ее 74-летия

В последнее время все внимание публики приковано к Алле Пугачевой и ее семейству. Год назад Примадонна отечественной эстрады перебралась в Израиль и там начала новую жизнь. Подобному примеру последовали и родственники артистки. Так, например, Никита Пресняков отправился в США. Там он сменил сценический псевдоним и заново строит карьеру. Если родственники Пугачёвой стараются не привлекать к себе лишний раз внимание, то сама она нередко возглавляет заголовки СМИ. И причиной этого являются ее провокационные высказывания. Многих поклонников Аллы Борисовны интересует главный вопрос: что будет с карьерой певицы дальше? К слову, последний раз она появлялась на сцене очень давно. Кажется, внести ясность в ситуацию решила Кристина Орбакайте.

Так, в личном блоге наследница Пугачёвой сделала интригующее заявление. На черном фоне неоновым цветом Орбакайте написала: «Алла будет петь». Как выяснилось, Кристина посвятила песню звездной маме, которая выйдет накануне ее 74-летия.

Фанаты семейства предположили, что подобным образом артистка решила намекнуть на дальнейшие планы эмигрировавшей Аллы Борисовны.

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Не менее интересна та история, в которой 59-летняя Лолита Милявская раскрыла секрет феноменального похудения. Артистка заявила: «Отрезала себе желудок». Полное высказывание Лолиты читайте в этой статье.