«Вернется на Родину»: Илья Резник рассказал, будет ли Пугачева на его юбилее в Москве

Легендарный поэт Илья Резник каждый год проводит большой концерт в честь своего юбилея. 4 апреля знаменитость отпразднует 85-летие. Поклонники ждут, что Алла Пугачева тоже лично поздравит своего друга в Москве.

Напомним, что Резника с Примадонной связывают очень близкие отношения. В репертуаре певицы есть хиты мужчины: «Старинные часы», «Три счастливых дня», «Маэстро».

«С Аллой мы прошли огромный временной отрезок жизни. У нас было всякое: и большая дружба, и недопонимания. Мы все преодолели вместе. У нас с Аллой всегда была особая связь», – поделился поэт в интервью MK.RU.

В прошлом году Алла Борисовна была на юбилейном концерте друга и сорок минут исполняла всеми любимые песни. Но в этом году звезда не приедет.

«К сожалению, я не жду Аллу на свой юбилей. Она обязательно вернется на Родину. Я так думаю. Но не сейчас», – ответил Илья Рахмиэлевич.

Ранее мы писали о том, как оскорбляющую россиян Аллу Пугачеву попытались остановить. Актриса Людмила Поргина отреагировала на резкие высказывания поп-дивы и публично обратилась к ней. Она напомнила Примадонне, как ее считали «музой».