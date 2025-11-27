Верховный суд отклонил жалобу Андрея Разина на решение по хитам «Ласкового мая»

Верховный суд РФ отказал продюсеру «Ласкового мая» Андрею Разину в рассмотрении жалобы на решение признать права на песни группы за наследниками певца Юрия Шатунова.

«Отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании», - приводит РИА Новости цитату из материалов дела.

Таким образом, решение Хостинского суда в Сочи по иску детей Шатунова остается в силе. Наследники исполнителя признаны правообладателями на 23 песни «Ласкового мая», включая «Седую ночь», «Розовый вечер» и «Белые розы».

Напомним, экс-солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов умер 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет. Причиной смерти стал обширный инфаркт.

Ранее сообщалось, что Андрею Разину предъявили обвинение в мошенничестве. Сейчас он находится в розыске. От уголовного преследования на родине фигурант дела скрывается в США.