Не собирается возвращаться в Россию: куда сбежал от следствия обвиняемый в мошенничестве Андрей Разин

Продюсеру Андрею Разину предъявили обвинение в мошенничестве. Сейчас он находится в розыске. От уголовного преследования на родине фигурант дела скрывается в США, передает TАСС.

Источник в правоохранительных органах рассказал журналистам, что Разин пребывает на территории Соединенных Штатов. Продюсер «Ласкового мая» не собирается возвращаться домой, где в отношении него ведется расследование.

Все началось с суда за право исполнять песни. Разин вел тяжбу с Юрием Шатуновым. Сначала певец проиграл продюсеру, так как тот предъявил договор, заключенный с автором хитов Сергеем Кузнецовым.

Однако позже выяснилось, что Разин пытался доказать свою правоту мошенническим путем. Пресненский суд провел экспертизу и установил, что продюсер подделал документ на передачу авторства.