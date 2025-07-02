Верховный суд отказал Сергею Жукову в иске о правах на песни. Об этом сообщает РИА Новости.

Верховный суд России отказался пересматривать результаты спора между Сергеем Жуковым и правообладателями песен группы «Руки Вверх!» — продюсером Андреем Маликовым и «Издательством ДЖЕМ».

«Отказано в передаче дела в кассационную инстанцию», - сказано в материалах дела.

Напомним, Сергей Жуков пытался оспорить договор о передаче исключительных прав на некоторые фонограммы группы «Руки Вверх!». Он заявлял, что не передавал права на песни «Ну где же вы, девчонки», «Крошка моя» и «Чужие губы» продюсеру. Однако суд установил, что договоры все же были заключены и на протяжении долгого времени их не оспаривали.

Ранее мы писали о том, что лидер «Руки Вверх!» Жуков создаст российскую версию Лабубу под названием Бабайка.