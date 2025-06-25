Лидер «Руки Вверх!» Жуков создаст российскую версию Лабубу под названием Бабайка

Певец Сергей Жуков собирается создать российскую версию популярной игрушки Лабубу. Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, лидер группы «Руки Вверх!» будет выпускать Бабаек.

Маленькие мохнатые монстрики Лабубу захватили международный рынок летом 2025 года. Игрушки покупают не только дети, но и взрослые. Сергей Жуков решил воспользоваться этим и создать аналог. Его версия Лабубу будет называться Бабайка. Также артист планирует задействовать в производстве искусственный интеллект, чтобы сделать свои игрушки умными.

Российская Лабубу будет напоминать иностранную лишь немного. Предполагается, что Бабайка будет тоже пушистая и маленькая, но с большими глазами, а также шапкой на голове.

По данным источника, Жуков хочет не только продавать Бабаек, но и снимать про них фильмы. Если идея понравится аудитории, то у фигурок появится своя киновселенная. Певец рассказал, что помогать ему будет режиссер Алексей Учитель.

Ранее Ксения Бородина подарила дочери игрушку Лабубу за 250 тысяч рублей.