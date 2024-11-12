Верховный суд отказал Семену Слепакову* в снятии статуса иноагента

Верховный суд отказал Семену Слепакову* (признан иноагентом на территории РФ) в снятии статуса иноагента. Об этом сообщает РИА Новости.

Около месяца назад юморист Семен Слепаков* подал жалобу в Верховный суд России с требованием снять с него статус иностранного агента. Как стало известно сегодня, суд отклонил заявление юмориста, так как не нашел оснований для лишения его статуса.

«Отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании», — сообщили в суде.

Напомним, Семена Слепакова* Минюст признал иноагентом в апреле 2023 года. Согласно позиции ведомства, юморист получал финансирование из-за рубежа, при этом формировал негативную оценку по отношению к воинской службе и государству в целом. В марте 2022 года комик уехал из России в Израиль.

Ранее мы писали о том, что депутат Хинштейн раскрыл детали новых ограничений для иноагентов и релокантов.

*признан иноагентом на территории РФ.