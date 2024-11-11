Хинштейн раскрыл детали новых ограничений для иноагентов и релокантов

Депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал, что гражданам РФ, переехавшим в другую страну и позволяющим себе «поливать помоями» Россию, будет проблематично жить на средства, получаемые от сдачи квартиры в России. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, сейчас прорабатываются меры в отношении негативно высказывающихся в адрес России релокантов, которые позволят «прекратить обогащение за счет движимого и недвижимого имущества, находящегося на территории России, а также от продажи такого имущества».

«Иными словами — жить на деньги от сдачи квартиры в России и поливать свою Родину помоями будет проблематично», — отметил Хинштейн.

Помимо этого, депутат признался, что никто не планирует запрещать творчество эмигрировавших музыкантов-иноагентов, если содержание их треков не нарушает законодательство страны. Вдобавок, по его словам, разрабатываемый закон позволит отключить монетизацию на отечественных стриминговых платформах.

«Их музыка останется на стримингах. Но роялти за прослушивания исполнитель получать не должен», — добавил он.

Ранее мы писали, что уехавший из РФ рэпер Noize MC* (признан в РФ иноагентом) поднял гонорары за новогодние корпоративы.