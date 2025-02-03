Верховный суд отказал Елене Блиновской в снижении задолженности по налогам. Об этом сообщает ТАСС.

Елена Блиновская подавала кассационную жалобу в Верховный суд с просьбой отправить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Москвы, пересчитать недоимку по налогам и снизить штраф за нарушение налогового законодательства.

Однако суд отказал блогерше, которая должна выплатить еще около 1,2 млрд рублей.

«Отказать индивидуальному предпринимателю Блиновской Елене Олеговне в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации», — сказано в решении.

Напомним, в ноябре 2024 года суд признал Блиновскую банкротом. Началась продажа ее имущества. До процедуры банкротства семья Блиновской успела продать два дома, полученную прибыль блогерша отдала ФНС.

Ранее мы писали о том, что суд снял ограничения с пенсионных счетов родителей Елены Блиновской.