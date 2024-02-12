«Верхние ноты брать тяжело»: Олег Газманов раскрыл проблемы со здоровьем после отмены концертов

Певец Олег Газманов признался, что начал терять голос. Это заявление он сделал на фоне отмены его концертов в Подмосковье.

В личном Telegram-канале вокалист решил честно рассказать поклонникам о своих проблемах со здоровьем. Как оказалось, возраст сказывается на возможностях артиста, поэтому сейчас он уже не может петь так, как делал это раньше. По его словам, когда он теперь переосмысливает свои старые треки, ему приходится исполнять их иначе, так как он уже их не тянет.

«Иногда приходится понижать тональность- голос стал не такой звонкий и верхние ноты брать тяжело», - рассказал Газманов.

Также певец раскрыл причину, по которой были отменены его концерты в Красногорске и Зеленограде. Он признался, что дело вовсе не в его состоянии, а в незаключенных договорах. Сообщил Газманов об этом с сожалением и попросил поклонников понять его непростую ситуацию.

«Уверен, что позже мы проведем эти концерты», - высказался Олег Михайлович.

Ранее Олег Газманов рассказал о музыкальных амбициях Александры Трусовой и Алины Загитовой.