«С этим сложно что-то сделать»: Агата Муцениеце высказалась о примирении с сыном от Прилучного

Актриса Агата Муценеце уже несколько месяцев не может наладить отношения с сыном Тимофеем. Однако звезда «Закрытой школы» не теряет надежду и верит, что еще не все потеряно.

Сейчас Агата довольно редко делится своими переживаниями по поводу разлада в семье. Но иногда все же рассказывает, как переживает разлуку с сыном. Несмотря на то, что с лета мальчик не виделся с мамой, Муцениеце считает, что они помирятся, просто необходимо время. По словам актрисы, это этапы взросления.

«С этим сложно что-то сделать, можно пытаться разговаривать, приводить какие-то примеры, но по собственному опыту взросления могу сказать — ничего не поможет. Все пройдут все круги ада, потом станут человечнее, посмотрят на других — станут другими, но это все равно все этапы взросления», - заявила Агата в шоу «Хватит слухов!».

Также Муцениеце ответила, как относится к хейтерам. В Сети некоторые пользователи ее осуждают за танцы в кабаре. По слухам, именно они стали причиной, по которой Тимофей переехал к отцу. Но, как оказалось, актриса старается не обращать внимание на критику. Она отметила — переубеждать других не нужно. Главное, что ей самой все в себе нравится.

Ранее Агату Муцениеце заподозрили в тайной помолвке.