Верка Сердючка задумалась о политическом убежище после нападок из-за русского языка

Музыкальный продюсер Леонид Дзюник считает, что певец Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, задумался о политическом убежище после нападок из-за русского языка. Он высказался в беседе с aif.ru о том, что артист столкнулся с хейтом на Украине, и у него скоро лопнет терпение.

Напомним, что во время выступления в Одессе Сердючка спела строчки, употребляя нецензурные выражения. Так, она ответила всем критикам ее исполнения композиций на русском языке. С именем Верки связаны и другие проблемы – так, директора одного из отелей в Киевской области привлекли к административной ответственности за концерт Данилко на русском языке. Дзюник считает, что артист задумывается об отъезде из страны.

«Думаю, еще пару выпадов в адрес Андрея, и он плюнет на всё и уедет из Украины. Скорее всего, он давно уже об этом начал задумываться», – заявил музыкальный продюсер.

Но Леонид сомневается, что в качестве убежища Данилко выберет Россию.

«К сожалению, в России есть люди, которые постоянно выискивают какие-то скелеты, так сказать, в шкафу. Обязательно найдутся те, кто будет Андрея постоянно "колоть" и "кусать"», – поделился мнением продюсер.

Ранее мы писали о том, что Сердючка высмеяла скандал с исполнением русских песен.