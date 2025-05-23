Верка Сердючка отказалась от участия в фестивале, собирающем деньги для ВСУ

Актер Стас Садальский рассказал, что Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, отказался принимать участие в мероприятии, финансирующем вооруженные силы Украины. Об этом сообщает mk.ru.

Знаменитость поделился подробностями жизни артиста и сообщил, что тот должен был выступать на музыкальном фестивале. Но отказался.

«Из Берлина прилетела радостная новость.... Андрей Данилко отказался участвовать на музыкальном фестивале, сборы с которого обещают направить на ВСУ», – заявил Садальский.

Напомним, что сам Андрей редко высказывается о своей жизни. Но не так давно пожаловался на запрет выезжать с Украины. Власти решили, что артист должен оставаться на территории страны.

Данилко сообщил о решении чиновников в соцсетях. Он рассказал, что подавал документы на выезд в Европу, где должен был состояться тур, однако получил отказ.

Также Данилко заявил, что не произносил фразу «Раша, гудбай» на «Евровидении». По его словам, он не вкладывал политический смысл в свое выступление в 2007 году.

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