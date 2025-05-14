Обвиненный в поддержке ВСУ бард Никитин тайно вернулся в Россию и выступил в МГУ

В МГУ по случаю Дня физика выступил бард Сергей Никитин, попавший в скандал после обвинений в спонсировании ВСУ. Исполнитель хита «Собака бывает кусачей» вместе с женой Татьяной уже несколько лет проживают в США.

Как пишет Telegram-канал «Хуже и не скажешь», барды тайно дали концерт в стенах университета, так как являются выпускниками физического факультета, на котором когда-то и познакомились.

Представители МГУ комментариев о выступлении скандальных артистов не давали. Официального подтверждения информации нет.

В России концерты Никитиных стали массово отменять после фестиваля «Возраст счастья», который устраивала в Черногории актриса Чулпан Хаматова. Целью мероприятия был сбор денег на поддержку Украины.

После разразившегося скандала барды не стали участвовать в фестивале сбежавшей в Латвию Хаматовой, но категорически отказались комментировать свое отношение к спонсированию ВСУ и поделиться позицией о специальной военной операции (СВО).

Никитины сразу после начала СВО переехали в США. В России они известны по хитам «Александра» из фильма «Москва слезам не верит» и «Если у вас нету тети…».

Ранее правозащитная организация «Сорок сороков» призвала Барды включить Сергея и Татьяну Никитиных в реестр иностранных агентов и проверить на содействие терроризму.