«Верить нельзя»: тяжелобольного Костомарова втянули в грязную историю

46-летний фигурист Роман Костомаров оказался причастен к скандалу с махинациями. Недоброжелатели втянули тяжелобольного фигуриста в грязную историю: они стали использовать имя спортсмена и, якобы, собирать ему на протезы. На самом деле мошенники набивают свои карманы.

Злопыхатели пытаются таким образом нажиться на несчастье Костомарова без зазрения совести. Благодаря его коллеге Илье Авербуху стало известно, что большинство новостей о спортсмене – вранье.

«Всему, что идет от Telegram-каналов и от якобы сведущих лиц, верить нельзя, это спекуляции и зарабатывание на горе», - сказал Авербух изданию ТАСС.

Он отметил, что связывается с Костомаровым раз в 3-4 дня. Когда о состоянии фигуриста будет новая информация, он сам представит ее, сказал Авербух, напомнив, что спортсмен недавно выложил пост в соцсетях.

Самое главное сейчас – чтобы полностью прошла реабилитация, заключил он.

Ранее тренер Татьяна Тарасова созвонилась с лечащим врачом Костомарова и узнала последние новости о его состоянии.