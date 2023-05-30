«Очень долго все идет»: лечащий врач Костомарова раскрыл правду о состоянии фигуриста известному тренеру

Тренер Татьяна Тарасова позвонила личному врачу фигуриста Романа Костомарова и узнала правду о состоянии спортсмена. Подробности разговора она привела сайту Woman.ru.

«Он, конечно, держится, молодец, но потихоньку идет, это же не быстро… Очень долго все идет», - поделилась известный тренер.

Тарасова со ссылкой на врачей сообщила, что Костомарова «еще долго» не выпишут. С женой спортсмена Оксаной Домниной и с самим фигуристом она не разговаривала.

Тарасова не смогла прокомментировать информацию про операции: она заявила, что «даже не слышала». Тренер пожелала, чтобы травмы у Костомарова зажили как можно скорее.

Напомним, фигурист перенес несколько операций по ампутации конечностей. Костомаров находится в больнице с 10 января.

8 мая он впервые вышел на связь. Фигурист опубликовал фото из больницы в черной толстовке с надписью «Без комментариев». Он поблагодарил врачей, которые «вытащили с того света».