«Очень долго все идет»: лечащий врач Костомарова раскрыл правду о состоянии фигуриста известному тренеру
Тренер Татьяна Тарасова лично поговорила с лечащим врачом Романа Костомарова.
Фото: Starface.ru
Тренер Татьяна Тарасова позвонила личному врачу фигуриста Романа Костомарова и узнала правду о состоянии спортсмена. Подробности разговора она привела сайту Woman.ru.
«Он, конечно, держится, молодец, но потихоньку идет, это же не быстро… Очень долго все идет», - поделилась известный тренер.
Тарасова со ссылкой на врачей сообщила, что Костомарова «еще долго» не выпишут. С женой спортсмена Оксаной Домниной и с самим фигуристом она не разговаривала.
Тарасова не смогла прокомментировать информацию про операции: она заявила, что «даже не слышала». Тренер пожелала, чтобы травмы у Костомарова зажили как можно скорее.
Напомним, фигурист перенес несколько операций по ампутации конечностей. Костомаров находится в больнице с 10 января.
8 мая он впервые вышел на связь. Фигурист опубликовал фото из больницы в черной толстовке с надписью «Без комментариев». Он поблагодарил врачей, которые «вытащили с того света».