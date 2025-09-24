Верит, что муж к ней вернется: Катя Гордон подписала новый договор с Еленой Товстик

Юрист Екатерина Гордон назвала фейком сообщения о том, что Елена Товстик в начале сентября отказалась от ее услуг.

«Я знаю откуда возникают все эти слухи, они идут от Романа Товстика… В начале сентября Елена вновь поверила Роману, что если ''избавится от Екатерины'', то он подпишет мирное соглашение. Она отозвала доверенность, но ничего так и не получила. Когда розовые очки упали, пришла извиняться», - сказала Гордон в беседе с Woman.ru.

Екатерина заверила, что уже подписала новый договор с Еленой Товстик и вновь представляет ее интересы.

«Елена любит Романа до сих пор, и верит ему в моменте. Он приезжает к ней и обнуляет все наши договоренности, постоянно врет… Лена до сих пор думает, что Роман одурманен и это приворот. Вот-вот все закончится, чары спадут, и муж вернется», - пояснила Гордон.

Юрист также выразила уверенность, что главная Цель миллиардера Товстика – обелить репутацию любовницы Полины Дибровой.

Ранее жена телеведущего Дмитрия Диброва заявила, что Елена Товстик изменяла мужу во время брака. По словам Полины, Товстики расстались не из-за нее, а Роман решился на развод после многочисленных интрижек супруги.