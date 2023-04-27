«Веришь в бабки»: Шахназаров осудил Анатолия Белого и заявил, что его «в театр ввела Голуб»

В последнее время все внимание публики приковано к Анатолию Белому. Год назад мужчина перебрался в Израиль и там строит новую жизнь. Артист оборвал все связи с Россией и теперь нередко оставляет гневные комментарии в адрес соотечественников, хотя именно в нашей стране он достиг больших успехов. Многие звездные коллеги считают его поступок некорректным, вот почему они нередко высказываются о нем. На этот раз Михаил Шахназаров поделился своим мнением об актере в эфире шоу «Полный абзац».

Мужчина осудил поведение артиста и припомнил ему начало карьеры: она никогда бы не состоялась, если бы его не «ввела в театр» Марина Голуб. Кроме того, Михаил заявил, что Белый не обладает талантом и является посредственным актером.

«Толик, ты веришь только в бабки, а в театр вас ввела женщина Марина Голуб. Иначе ничего не вышло бы. Вы разрушаете своими спектаклями все», — заявил Шахназаров.

Ранее мы писали о том, что Оскар Кучера высмеял Дмитрия Назарова из-за его слов о чести. Мужчина заявил: «Начал учить из-за бугра». Полное высказывание Оскара читайте здесь.

Не менее интересна та история, в которой брат Елены Блиновской отреагировал на ее задержание. Подробности смотрите в этой статье.